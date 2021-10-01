Пожарные на Камчатке ликвидировали возгорание жилых домов в селе Пахачи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 октября. /ТАСС/. Пожарные на Камчатке отстояли от огня два жилых дома в селе Пахачи Олюторского муниципального района, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России по Камчатскому краю.

Днем в четверг от ЕДДС Олюторского района поступила информация о возгорании бесхозной постройки с угрозой перехода огня на жилые строения и социальные объекты. К месту пожара были направлены силы и средства местного пожарного подразделения, однако из-за сильных порывов ветра пламя быстро перекинулось на соседние строения.

"Пожарным удалось отбить от огня два жилых дома, они пострадали частично. Вечером 30 сентября пожар был локализован на площади 900 кв. м. Угроза распространения огня на жилые строения была снята. К раннему утру удалось ликвидировать открытое горение, проводилось дотушивание и окапывание очагов. В 00:00 мск 1 октября возгорание было полностью ликвидировано", - говорится в сообщении.

На месте возгорания работали 25 пожарных на пяти единицах техники. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.