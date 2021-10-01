CNN: напавшего на синагогу в Калифорнии в 2019 году приговорили к пожизненному заключению

ТАСС, 1 октября. Суд в США в четверг приговорил 22-летнего Джона Ирнеста, открывшего стрельбу в синагоге в штате Калифорния в 2019 году, к пожизненному тюремному заключению. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, решение предусматривает пожизненное лишение свободы без права на досрочное освобождение. Ирнесту удалось избежать смертной казни ввиду того, что он признал себя виновным. Эту сделку с правосудием одобрил Верховный суд Сан-Диего (штат Калифорния) в июле.

27 апреля 2019 года Джон Ирнест открыл стрельбу по прихожанам в синагоге города Поуэй. В результате вооруженного нападения один человек погиб, еще трое получили ранения. Мэр Поуэй Стив Вос назвал происшедшее преступлением на почве ненависти.