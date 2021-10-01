В Приамурье возбудили уголовное дело после стрельбы местного жителя вблизи жилых домов

ТАСС, 1 октября. Следователи отдела МВД в Амурской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, открывшего стрельбу вблизи жилых домов в городе Свободном. Об этом в пятницу сообщили на сайте регионального МВД.

"Установлено, что в вечернее время гражданин 1951 года рождения, находясь у забора своего дома, произвел несколько выстрелов в воздух из гладкоствольного ружья. В результате происшествия пострадавших нет. <…> В отношении амурчанина следственным отделом МО МВД России "Свободненский" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия", - говорится в сообщении.

Происшествие случилось 29 сентября. Об услышанных выстрелах в полицию сообщил один из очевидцев. Полицейские устанавливают мотивы подозреваемого, у которого изъято три единицы огнестрельного оружия.

Фигуранту дела может грозить штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до семи лет.