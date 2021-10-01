На трассе в Подмосковье легковушка сбила пешехода и перевернулась

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Легковая машина сбила пешехода на трассе М-9 в Подмосковье и опрокинулась. В результате три человека погибли, двое пострадали. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На 60-м км трассы М-9 "Балтия" водитель легкового автомобиля BMW совершил наезд на пешехода с последующим опрокидыванием. В результате ДТП три человека погибли, двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

Детей среди жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.