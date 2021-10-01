Следователи возбудили дело после пожара в Пермском крае, где погибли два ребенка

ПЕРМЬ, 1 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовно дело после того, как при пожаре в Ильинском городском округе Пермского края погибли два ребенка. Об этом сообщили в пятницу на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"По факту гибели двоих малолетних детей во время пожара в частном жилом доме в деревне Новая Каменка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, дом загорелся в четверг вечером. В нем находились двое детей 10 и 13 лет, спастись им не удалось. При осмотре тел видимых следов насильственной смерти обнаружено не было. В ближайшее время будет назначена экспертиза, призванная установить причины пожара.