СМИ: на севере Афганистана произошли взрывы

КАИР, 1 октября. /ТАСС/. Серия мощных взрывов произошла в городе Чарикар, административном центре северной афганской провинции Парван. Об этом сообщил в пятницу местный телеканал Afghanistan International.

По его информации, примерно в послеобеденное время в городе, расположенном примерно в 70 км от Кабула, прогремели взрывы, после чего началась перестрелка.

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) пока не комментировало инциденты в указанном регионе.

По данным источников телеканала, перестрелка может вестись между боевиками талибов и бойцами Фронта национального сопротивления, не признавшего власть радикалов в стране.

В течение последних недель несколько подобных инцидентов имели место в северо-восточной провинции Нангархар. В результате взрывов и вооруженных нападений, организованных группировкой "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), погибли не менее 15 человек, среди которых боевики "Талибана" и мирные жители.