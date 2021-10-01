Двух жительниц Смоленской области подозревают в незаконной легализации около 600 мигрантов

ТАСС, 1 октября. Управление ФСБ по Смоленской области возбудило уголовное дело в отношении двух жительниц региона, которые подозреваются в организации незаконного пребывания порядка 600 мигрантов на территории области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба УФСБ.

"Следственным отделом УФСБ России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания") в отношении двух жительниц Смоленской области", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, две жительницы региона организовывали незаконное пребывание на территории региона иностранных граждан, оформляя подложные справки о доходах физических лиц и уведомлений с подтверждением места проживания в Смоленской области. "В настоящее время управлением проверяются порядка 600 иностранных граждан, воспользовавшихся услугами подозреваемых при оформлении документов для легализации своего статуса на территории Российской Федерации", - добавили в пресс-службе.