Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в поселке под Вологдой

ТАСС, 1 октября. Жителя поселка Вохтога Грязовецкого района Вологодской области в пятницу арестовали на два месяца по подозрению в убийстве и покушении на двойное убийство. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Грязовецкий районный суд Вологодской области вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 54-летнего Андрея Тарасова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ. <…> Мера пресечения избрана Тарасову на 1 месяц 30 суток - по 27 ноября 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 28 сентября в поселке Вохтога было обнаружено тело 40-летней местной жительницы со смертельным огнестрельным ранением головы. Позднее в квартире одного из домов обнаружен еще один местный житель 1995 года рождения с огнестрельным ранением, который выжил и сейчас проходит лечение в стационаре. Пострадавший рассказал, что к нему домой с оружием пришел его отец, выстрелил в упор, а после скрылся в неизвестном направлении.

В ходе предварительного расследования также удалось выяснить, что подозреваемый в этой же квартире попытался выстрелить в еще одного человека, но огнестрельное оружие оказалось неисправным.

В течение суток правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался местный житель - мужчина 1967 года рождения, ранее судимый за совершение преступления против личности (ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") и освободившийся из мест лишения свободы в конце 2020 года. На видео, которое распространило следственное управление, подозреваемый сказал следователю, что "сына шел умышленно убивать".

"Тарасов против заключения под стражу не возражал. Суд принял во внимание, что Тарасов подозревается в совершении двух особо тяжких преступлений против личности, ранее судим за совершение аналогичных преступлений и имеет непогашенную судимость за причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, однако склонен к употреблению спиртных напитков в быту", - добавили в пресс-службе.