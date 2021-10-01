Самолет "Победы" столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани

ТАСС, 1 октября. Работники аэропорта Астрахани при буксировке самолета авиакомпании "Победа" допустили его столкновение с топливозаправщиком, есть повреждения борта, ущерб оценивают, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании "Победа".

"Наземная служба аэропорта Астрахани из-за проявленной ей халатности при буксировке самолета допустила его столкновение со стоящим топливозаправщиком, это привело к повреждению нижней части симитара (съемный элемент законцовки крыла). Специалисты нашей технической службы будут направлены в Астрахань ближайшим рейсом для оценки повреждения", - сообщили журналистам в пресс-службе.

"Победа" начала летать 1 декабря 2014 года, став первым в России лоукостером. В 2018 году перевозчик стал мировым лидером по росту пассажиропотока.

В региональном управлении МЧС сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

"Поступило сообщение о том что самолет Boeing-737 при движении по рулежной дорожке [перед взлетом] совершил столкновение с аэродромным топливозаправщиком, задев его плоскостью крыла. Погибших и пострадавших нет, разлив ГСМ отсутствует. Пассажиры благополучно выведены из самолета и находятся в здании аэровокзала", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

В новость были внесены изменения (21:32 мск) - добавлена информация об отсутствии пострадавших.