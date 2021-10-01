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Власти эвакуировали более 2,4 тыс. человек в центральной части Мексики из-за наводнения

Сведений о погибших или пострадавших не поступало

МЕХИКО, 1 октября. /ТАСС/. Спасатели в пятницу эвакуировали более 2,4 тыс. жителей районов Сан-Хуан-дель-Рио и Текискьяпан в штате Керетаро в центральной части Мексики из-за наводнения. Об этом сообщила на своем сайте газета Milenio.

Сильные дожди, обрушившиеся на регион, привели к тому, что река Сан-Хуан вышла из берегов. Сведений о погибших или пострадавших не поступало, примерный объем материального ущерба пока не установлен. Из-за стихийного бедствия в Текискьяпане был объявлен максимальный уровень угрозы.

В начале сентября вызванные ливнями наводнения повредили десятки тысяч домов в граничащем с Керетаро штате Идальго. Самый значительный ущерб был нанесен городу Тула-де-Альенде, где в затопленной больнице погибли пациенты. Последствия разгула стихии затронули в общей сложности свыше 70 тыс. человек. В ликвидации ущерба были задействованы сотни спасателей, военнослужащих и бойцов Нацгвардии.

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