Депутат открыл стрельбу у здания МВД Абхазии

СУХУМ, 2 октября. /ТАСС/. Депутат парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба в ночь на пятницу открыл стрельбу у здания МВД после инцидента на набережной, во время которого депутат Гарри Кокая и несколько ветеранов войны 1992-1993 годов получили увечья. Об этом сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

По данным МВД, вечером 30 сентября, когда в республике отмечали день победы и независимости, Кокая на площади им. Багапша на сухумской набережной произвел пять выстрелов из пистолета в воздух. Кокая не подчинился требованию сотрудников МВД, прибывших на место, сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны. В результате действий МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.

По информации МВД, инцидент с 35-летним депутатом Ардзинбой произошел 1 октября примерно в 00:10 (23:10 мск), когда он на служебной машине Hyundai подъехал к контрольно-пропускному пункту МВД республики на улице Академика Марра. "Выйдя из салона автомашины, он из незаконно хранимого при себе огнестрельного оружия - автомата Калашникова, предположительно, калибра 5,45 мм, выкрикивая ненормативную лексику в сторону здания МВД, произвел 20 выстрелов в воздух. После этого скрылся с места происшествия в неизвестном направлении", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что у ворот МВД на месте, откуда стрелял Ардзинба, обнаружены и изъяты 20 стрелянных автоматных гильз калибра 5,45 мм.

Ранее в эфире Абхазского телевидения министр внутренних дел республики Дмитрий Дбар сообщал, что данные по стрелявшему у здания МВД будут озвучены после доследственной проверки.

МВД также проверят обстоятельства инцидента с участием депутата Кокаи, добавил министр.