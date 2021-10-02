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Власти приказали жителям нескольких районов Пальмы укрыться дома из-за ухудшения воздуха

В экстренных службах сообщили, что решение об изоляции затронет около 3,5 тыс. человек

МАДРИД, 2 октября. /ТАСС/. Власти Канарских островов приказали жителям нескольких районов острова Пальма укрыться дома из-за ухудшения качества воздуха в результате извержения вулкана. Об этом сообщили в субботу в Twitter региональные экстренные службы.

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По их информации, решение об изоляции, которое затронет около 3,5 тыс. человек, принято "с учетом результатов изменения качества воздуха в районе". Ранее власти уже приказали оставаться дома жителям других зон Пальмы.

19 сентября на острове началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили более тысячи зданий, из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек. Пока никто не пострадал.

Ранее потоки лавы достигли океана, что вызывает выброс вредных газов.

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