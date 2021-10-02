В Еврейской автономной области погибли четыре человека в аварии с участием трех машин

ТАСС, 2 октября. Четыре человека погибли в субботу в результате ДТП в Еврейской автономной области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Авария с участием трех машин произошла на федеральной автомобильной трассе Р-297 в районе населенного пункта Приамурский Смидовичского района. На место происшествия выехали спасатели пожарного поста Приамурский. "Прибыв на место происшествия сотрудники МЧС России приступили к тушению огня. Люди, находящиеся в автомобилях погибли", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Уточняется, что два автомобиля в результате аварии полностью сгорели.