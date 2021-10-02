В Кургане арестовали криминального авторитета по делу о лидерстве в преступной иерархии

ТАСС, 2 октября. Следователи в Курганской области возбудили уголовное дело в отношении криминального лидера, который на протяжении длительного времени покровительствовал преступникам. Обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии заключен под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

"Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), в отношении криминального лидера, который в течение длительного времени осуществлял покровительство лицам, занимающимся преступной деятельностью на территории региона и выполнял иные функции лидера преступной среды. По ходатайству следователя в отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Мужчина был задержан в результате спецоперации силовиков, в том числе сотрудников Росгвардии. Во время следственных мероприятий у криминального лидера изъяты вещественные доказательства его противоправной деятельности, уточнили в пресс-службе.