Полицейские спасли женщину из горящего дома в Северо-Курильске

ТАСС, 2 октября. Сотрудник ДПС Антон Клыков и инспектор отдела по делам несовершеннолетних Зоя Игушева, проявив смелость и решительность, спасли женщину и вывели жильцов из горящего дома в Северо-Курильске. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Во время вечернего патрулирования сотрудники полиции увидели, что из окна квартиры двухэтажного дома по улице Сахалинской вырываются языки пламени. Попросив местных жителей вызвать экстренные службы, они побежали в здание, чтобы эвакуировать жильцов", - сказала она.

По словам Волк, Антон Клыков немедленно направился в горящую квартиру, которая, к счастью, оказалась открыта. Там в дыму он нашел женщину, которая получила ожоги, отравилась угарным газом и находилась в шоковом состоянии. "Полицейский вывел ее из квартиры и передал прибывшим к месту происшествия медикам. После этого он вернулся в подъезд, чтобы отключить подачу электроэнергии. Тем временем Зоя Игушева обошла все остальные квартиры, предупредила людей о пожаре и помогла им покинуть здание", - сказала официальный представитель МВД.

Полицейские охраняли дом до окончания работы пожарного расчета. Благодаря их грамотным и своевременным действиям люди были спасены, подчеркнула Волк.