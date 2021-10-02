В Грузии на избирательном участке ранили члена Лейбористской партии

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Член Лейбористской партии Грузии получил ранение ножом от представителя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на одном из избирательных участков в городе Марнеули на юге Грузии. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении Лейбористской партии в Facebook.

"Противостояние в Марнеули. Член "Грузинской мечты" ранил [ножом] члена Лейбористской партии", - сказано в сообщении.

Причины инцидента выясняются. В МВД не комментировали случившееся. Информации о задержанных также нет.

В Грузии в субботу проходят муниципальные выборы. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (07:00 мск). Жителям республики предстоит выбрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимают участие 43 партии.