СК проводит проверку после ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Следствие начало проверку после ДТП в Хабаровском крае с пассажирским автобусом, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Следственным отделом по Нанайскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По информации следствия, в утреннее время 3 октября 2021 года на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, в результате аварии пострадали восемь человек, они госпитализированы.

Автобус, в котором находились 30 человек, двигался по трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре и, по предварительной информации регионального УГИБДД, не справился с управлением, в результате чего произошел съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Ранее в пресс-службе регионального УГИБДД сообщали, что, по предварительным данным, за помощью обратились 12 человек, всех направили в ЦРБ села Троицкое.