Бывший вице-президент компании PetroChina подозревается в коррупции

ШАНХАЙ, 3 октября. /ТАСС/. Внутрипартийное расследование начато в отношении бывшего вице-президента китайского нефтегазовой компании PetroChina Лин Сяо, который подозревается в серьезных дисциплинарных нарушениях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на объединенном сайте Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета.

Подробности данного дела не разглашаются. Сообщается лишь, что в отношении чиновника начато внутрипартийного расследование для проверки предполагаемых серьезных нарушений партийной дисциплины и закона. Подобное разбирательство, как правило, означает, что должностное лицо подозревается в коррупции. Оно, согласно устоявшейся практике, предшествует передаче дела в органы прокуратуры для дальнейшего расследования.

Это уже не первое внутрипартийное расследование в отношении представителей высшего руководства данной компании. В сентябре этого года аналогичная проверка была начата по делу также бывшего вице-президента PetroChina Цао Яофэна.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку, вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.