В Дагестане частично восстановили подачу электричества в обесточенных из-за аварии районах

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Энергетикам удалось восстановить подачу электричества в Шамильском районе Дагестана, еще более 26 тыс. жителей Тляратинского, Цунтинского районов и Бежтинского участка остаются без света из-за аварии на высоковольтной линии. Об этом сообщила ТАСС помощник министра энергетики и ЖКХ Дагестана Натали Гаджиева.

"Шамильский район запитан, остаются без света 26 100 человек", - сказала Гаджиева.

3 октября в Дагестане остались без света более 40 тыс. жителей из-за технологического нарушения на высоковольтной воздушной линии 110 кВ Шамильское-Анцух с отпайкой на подстанцию Гидатль. Без электричества на тот момент остались Тляратинский, Цунтинский районы, Бежтинский участок и частично Шамильский район. К аварийно-восстановительным работам привлечены ремонтные бригады.