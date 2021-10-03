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В Москве получил травму позвоночника зацепер, забравшийся на крышу вагона метро

Его доставили в НИИ имени Склифосовского

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Зацепер, забравшийся на крышу вагона московского метро на Арбатско-Покровской линии, получил травму позвоночника и направлен на скорой в НИИ имени Склифосовского, сообщается в воскресенье в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В сообщении говорится, что инцидент произошел сегодня на Арбатско-Покровской линии метро. Пострадавший забрался на крышу вагона. Полицейские вытащили его оттуда на станции "Смоленская". Из-за ЧП задержались несколько поездов.

По информации департамента, пострадавший был без сознания, он серьезно травмировал позвоночник - скорее всего, в результате удара об элемент станции или тоннеля во время движения. Зацепера доставили в НИИ Склифосовского.

В департаменте напомнили, что нарушения правил пользования метро могут нести угрозу для жизни и влекут за собой ответственность по закону.

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