В Мексике число эвакуированных из-за наводнения возросло до 3 тыс.

МЕХИКО, 3 октября. /ТАСС/. Число эвакуированных из-за наводнения жителей штата Керетаро в центральной части Мексики превысило 3 тыс. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета Milenio.

Военнослужащие перевезли в безопасные места часть населения девяти районов, расположенных у реки Сан-Хуан, которая вышла из берегов из-за сильных дождей. Сведений о погибших или пострадавших не поступало, общий объем материального ущерба еще предстоит установить. Дожди в регионе продолжаются, поэтому число эвакуированных может возрасти.

В начале сентября вызванные ливнями наводнения повредили десятки тысяч домов в граничащем с Керетаро штате Идальго. Самый значительный ущерб был нанесен городу Тула-де-Альенде, где в затопленной больнице погибли пациенты. Последствия разгула стихии затронули в общей сложности свыше 70 тыс. человек. В ликвидации ущерба были задействованы сотни спасателей, военнослужащих и бойцов Нацгвардии.