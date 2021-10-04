Охранявшего дипломатов в Лондоне полицейского задержали по подозрению в изнасиловании

ЛОНДОН, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудник Скотленд-Ярда, отвечавший за охрану правительственных зданий и диппредставительств в Лондоне, задержан по подозрению в изнасиловании. Как сообщил в воскресенье вечером британский телеканал Sky News, задержанный служил в одном подразделении с Уэйном Казенсом - бывшим полицейским, который на прошлой неделе был приговорен к пожизненному заключению за похищение, изнасилование и убийство 33-летней британки Сары Эверард.

"Я глубоко обеспокоена сегодняшним известием о том, что офицер столичной полиции из подразделения, отвечающего за охрану парламента и диппредставительств, был задержан и обвинен в тяжком преступлении. Я понимаю, что общественность также будет крайне обеспокоена этим фактом", - заявила глава Скотленд-Ярда Крессида Дик.

В воскресенье британская прокуратура сообщила о том, что 46-летнего полицейского Дэвида Кэррика подозревают в нападении на женщину, которое было совершено 4 сентября 2020 года. Он был задержан и отстранен от службы 2 октября. Ранее газета The Times писала о расследовании в отношении пяти полицейских, с которыми убийца Эверард несколько лет назад обменивался текстовыми сообщениями "расистского и женоненавистнического характера".

В связи с громким делом о похищении и убийстве Эверард и рядом других нашумевших случаев в Великобритании разгорелась бурная общественная дискуссия о безопасности городских улиц, доверии к сотрудникам полиции и тщательности внутренних проверок, которые проходят полицейские, чтобы получить допуск к ответственной работе. Правоохранителей стали также упрекать в том, что преступления против женщин не являются для них приоритетом, и даже обвинять полицию в "институциональной мизогинии".

На выходных премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава МВД Прити Пател раскритиковали полицию за недостаточно серьезное отношение к преступлениям против женщин и заявили о необходимости реформ.