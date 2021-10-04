В Оренбурге возбудили дело по факту создания незаконной свалки

ОРЕНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту создания незаконной свалки в Оренбурге, организованной должностными лицами городской администрации. По предварительным оценкам, ущерб плодородному слою почвы составил 2,3 млрд рублей, сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды"). Согласно предварительной оценке, указанными действиями в результате нарушения плодородного слоя почвы мог быть причинен ущерб на сумму свыше 2,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с декабря 2019 по июнь 2021 года должностные лица администрации Южного округа Оренбурга незаконно организовали несанкционированную свалку опасных отходов производства на участке площадью свыше 80 га. Также с мая по июнь 2021 года часть опасных отходов была захоронена на территории данной свалки.

Как сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры, было внесено представление в адрес и. о. главы Оренбурга по фактам незаконных действий сотрудников администрации. Также представление было внесено в адрес Минприроды региона по факту ненадлежащего контроля и непринятия мер по выявлению и ликвидацию свалки. "Губернатор области проинформирован о необходимости принятия мер к ликвидации несанкционированной свалки", - добавили в прокуратуре.