Подозреваемый в убийстве девушек в Гае оказал сопротивление при задержании

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области 30-летний Александр Лазарев оказал сопротивление при задержании. Об этом на видео, опубликованном на портале "МВД медиа", сообщили задержавшие нападавшего сотрудники полиции.
По словам полицейского-водителя 2-й роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции старшего сержанта полиции Ивана Лисина, во время службы поступила информация об угоне автомобиля. Они с напарником начали отрабатывать территорию и обнаружили угнанный автомобиль, подозреваемый в его угоне скрылся на территории детского сада. В свою очередь, командир взвода 2-й роты отдельного батальона ППСП лейтенант полиции Серикжан Аймухамбетов добавил, что в ходе обследования детского сада он заметил мужчину, который похож на подозреваемого в совершении преступления в Гае. Когда он окликнул его, он представился сторожем учреждения.
"Затем я стал подходить к молодому человеку, он стал от меня отдаляться и убегать вдоль забора. Совместно с сотрудниками, которые находились на территории детского сада, данный человек нами был застигнут при попытке перепрыгнуть через забор. При задержании он оказал сопротивление, нами была применена физическая сила и специальные средства. Подозреваемый был задержан и доставлен в территориальный орган по городу Орску", - сказал Аймухамбетов.