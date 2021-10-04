Суд подтвердил вину экс-главы МВД по Коми Половникова в получении взятки

СЫКТЫВКАР, 4 октября. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд признал виновным бывшего министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Допросив свидетелей стороны обвинения и защиты подсудимого, исследовав письменные материалы уголовного дела, суд считает, что вина Половникова в совершении инкриминируемого преступления подтверждена совокупностью исследованных в суде доказательств", - сказал при оглашении приговора судья Артем Садов.

Суд установил, что подсудимый Половников, будучи должностным лицом, получил через посредника взятку за совершение действий в пользу взяткодателя, при этом понимая, что в силу должностного положения может способствовать указанным действиям. "[Взятка] в особо крупном размере. Также совершил финансовые операции и крупные сделки на денежные средства, приобретенные в результате этого преступления, в целях придания правомерного вида владению и распоряжению указанными денежными средствами в особо крупном размере", - сказал судья.

Приговор будет оглашаться с перерывами, оглашение резолютивной части ожидается 5 октября, сообщили журналистам в суде.

О деле экс-министра

По данным следствия, Половников в 2017 году получил через посредников 14 млн рублей взятки от общей суммы в размере 25 млн рублей за содействие совладельцу сыктывкарской строительной компании "Деловой альянс" Сергею Ситникову, обвиняемому в мошенничестве, совершенном организованной группой, и легализации средств, полученных преступным путем. Дело Ситникова находилось в производстве следователя следственного управления МВД по Коми. По указанию министра Ситникову изменили меру пресечения с заключения под стражей на подписку о невыезде, а из предъявленного обвинения исключили квалифицирующий признак о совершении преступлений организованной группой. Как полагает следствие, Половников получил взятку лично в июле 2017 года при посредничестве адвоката Ситникова Маргариты Мартиросян и своего знакомого, бывшего руководителя УФСКН по Татарстану Фаяза Шабаева. Часть взятки министр легализовал, купив квартиру в таунхаусе в Сыктывкаре площадью 154 кв. м и земельный участок под ним площадью 697 кв. м.

Гособвинение просило суд назначить Половникову 13 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 14,5 млн рублей, запретом занимать определенные должности в системе МВД на пять лет, а также лишить его звания "генерал-майор" и государственных наград.

Половников и его адвокаты настаивают, что экс-министр не виновен и его оговорили Шабаев и Мартиросян, чтобы избежать уголовной ответственности за совершенное мошенничество в отношении Ситникова, от которого они получили более 29 млн рублей якобы на взятки высокопоставленным сотрудникам МВД по Коми, однако взятки никому не передавались. Как настаивает Половников, обвинение выстроено на основе лишь показаний Шабаева, которые несколько раз менялись, Половников назвал их "противоречивыми, непоследовательными и лживыми".

Половников возглавлял МВД по Республике Коми с мая 2015 года, до этого занимал должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. В январе 2020 года его задержали и арестовали. В начале февраля 2020 года президент России Владимир Путин уволил его с занимаемой должности.