Жителя Волгоградской области оштрафовали за демонстрацию нацистской атрибутики

ВОЛГОГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Суд привлек к административной ответственности 18-летнего жителя Волгоградской области за публичное демонстрирование нацистской атрибутики. Об этом в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Судом установлено, что в январе 2021 года 18-летний Д. К. разместил в социальной сети "ВКонтакте" на своей странице, доступ к которой не ограничен, видеофайл в виде мультфильма "Том и Джери", где на изображениях кота наложен флаг нацистской Германии, а также надета фуражка нацистской немецкой армии. Постановлением Николаевского районного суда Волгоградской области Д. К. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что указанные изображения являются нацистской символикой. Свою вину молодой человек признал и в содеянном раскаялся. Он пояснил, что обнаружил видео в ленте в социальной сети, указанный видеофайл ему понравился, он решил его разместить на своей странице, а о том, что распространение нацистской символики запрещено на территории РФ, не знал. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.