Художница Малькова через суд требует с актрисы Макеевой 500 тыс. рублей морального ущерба

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Художница Светлана Малькова подала в суд на актрису театра и кино Анастасию Макееву о защите чести и достоинства с требованием взыскать с нее 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в Преображенском суде Москвы, в который поступило исковое заявление.

"Светлана Малькова, действующая в интересах своей несовершеннолетней дочери, обратилась в Преображенский районный суд города Москвы с исковым заявлением к Анастасии Макеевой, в котором просит признать сведения, распространенные Макеевой на ее интернет-странице в соцсети Instagram и опубликованные электронными изданиями СМИ, не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство истца. Также стороной истца заявлено требование о взыскании с ответчицы компенсации причиненного морального вреда в размере 500 000 рублей", - сказали в суде. Заседание по иску назначено на 27 октября.

По данным СМИ, Малькова находится в конфликтных отношениях с Макеевой после того, как муж художницы Роман Мальков развелся с ней ради актрисы. Стороны ранее уже участвовали в судебных тяжбах друг с другом.