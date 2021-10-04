Колокольцев сообщил, что в России за последние 10 лет в ДТП погибли 220 тыс. человек

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Более 220 тыс. человек погибли, свыше 2 млн ранены за последние 10 лет в России в результате ДТП. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии министерства, участники которой обсудили ход реализации задач, предусмотренных федеральным проектом "Безопасность дорожного движения".

"Каждый день жертвами аварий становятся десятки человек, сотни получают ранения или остаются инвалидами. Только за последние 10 лет погибло более 220 тыс. и ранено свыше 2 млн человек. Примерно три четверти погибших - люди трудоспособного возраста", - процитировал его портал "МВД-медиа".

По словам Колокольцева, наведение порядка на дорогах, сокращение смертности от ДТП являются важнейшими направлениями государственной политики. Он отметил, что в целом проведена большая работа. Так, совершенствовалась нормативно-правовая база, пересмотрены подходы к обучению кандидатов в водители, установлена обязанность владельцев дорог принимать меры к ликвидации опасных участков.

Кроме того, повышена ответственность за наиболее опасные нарушения правил дорожного движения: управление машинами в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора. Развивается система автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения. Министр отметил, что благодаря принятым мерам удалось добиться определенных положительных результатов. "Прежде всего имею в виду устойчивую тенденцию снижения аварийности, числа погибших и раненых. За 15 лет количество лиц, погибших в ДТП, уменьшилось более чем в два раза. К 2030 году поставлена амбициозная цель - по числу погибших выйти на уровень, не превышающий четырех человек на 100 тыс. населения", - подчеркну он.

Для достижения поставленной цели сформирован качественно новый государственный подход к снижению смертности на дорогах, в его основе - федеральный проект "Безопасность дорожного движения". Каждый регион РФ принял на себя соответствующие обязательства (предельные значения показателя распределены по годам реализации и закреплены в соглашениях).