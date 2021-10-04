В Хабаровском крае задержали директора компании, пассажирский автобус которой попал в ДТП

ТАСС, 4 октября. Директор компании-перевозчика, пассажирский автобус которой 3 октября перевернулся на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре, задержан в рамках расследования уголовного дела, сообщил в понедельник Следственный комитет РФ.

Авария произошла, когда автобус направлялся в Хабаровск. Девять пострадавших санитарным бортом из больницы села Троицкое доставили в Хабаровск, трех отправили на амбулаторное лечение. В понедельник еще шесть человек отправили на амбулаторное лечение, в больнице остаются трое.

По данным Следственного комитета, сейчас остаются госпитализированными два человека, остальные пострадавшие выписаны для продолжения лечения в амбулаторном порядке. Уточняется, что СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области расследует уголовное дело, возбужденное по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В производство следователей регионального управления СК России передано уголовное дело, возбужденное сотрудниками полиции по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

"В рамках расследования уголовного дела задержан директор компании-перевозчика. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Основной версией случившегося является несоблюдение на предприятии режима труда и отдыха. По предварительным данным, водитель автобуса был отправлен в длительную поездку без сменщика, находился за рулем один и уснул, что повлекло утрату контроля над управлением транспортным средством и попадание в ДТП", - говорится в сообщении.

Специалисты осмотрели место происшествия, изъяли видеорегистратор и тахограф, назначили экспертные исследования, в том числе автотехническую экспертизу, допросили свидетелей. Расследование уголовного дела, находящегося на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ, продолжается.