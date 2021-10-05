Реверсивное движение организовано на трассе Джубга-Сочи после просадки дороги

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Реверсивное движение организовано на участке федеральной трассы Джубга-Сочи, где в понедельник вечером произошла просадка дорожного полотна. Об этом сообщила во вторник управляющая компания "Черноморье".

"В настоящее время движение грузового автотранспорта через Мамайский перевал приостановлено. Движение на пострадавшем участке идет по одной полосе. Силами ГИБДД организован реверс", - говорится в сообщении.

В понедельник сообщалось о приостановке движения грузовиков в районе Мамайского перевала из-за просадки дороги и образования двух поперечных трещин. Толщина последних составила от 15 до 70 см на всю ширину проезжей части. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что причиной просадки стали обильные осадки.