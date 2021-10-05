Председателя Еткульского районного суда Челябинской области ранили на охоте

ЧЕЛЯБИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Председатель Еткульского районного суда получил огнестрельное ранение во время охоты на уток в Челябинской области. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах.

"Такое происшествие было, сейчас им занимаются", - сказал источник.

По его словам, судья поехал на охоту в компании друзей. В какой-то момент в него выстрелили дробью. После этого его доставили в медицинское учреждение.

В пресс-службе следственного управления СК России по региону сообщили ТАСС, что не располагают информацией об этом инциденте.

"Вчера вечером нам стало известно об инциденте в одном из охотничьих хозяйств Еткульского района. Государственные инспекторы Федерального государственного надзора уже проводят проверку на законность охоты и выявления всех обстоятельств инцидента. Достоверную информацию об участниках и подробности инцидента сообщим позже", - прокомментировал ТАСС информацию о ЧП заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.