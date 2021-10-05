В Комсомольске-на-Амуре загорелась территория памятника природы "Силинский лес"

ХАБАРОВСК, 5 октября. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание на территории краевого памятника природы "Силинский лес" в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили на сайте Объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков "Заповедное Приамурье".

Пожар зафиксирован в лесопарковой зоне между рекой Силинкой и краевым памятником природы "Силинский лес". К тушению привлечены пожарные МЧС Комсомольска-на-Амуре, сотрудники заповедника "Комсомольский" "Заповедного Приамурья", а также волонтеры.

"Задействовано более 30 человек и две единицы техники. На данный момент площадь возгорания составляет порядка 1,5 га, в том числе особо охраняемой территории. Пожар низовой, горит сухая подстилка, по корням деревьев и кустарников огонь медленно, но верно расползается по лесопарковой зоне. Сложность тушения такого возгорания заключается в том, что его недостаточно залить водой, а нужно снять верхний почвенный слой и сбить температуру под подстилкой, так как тлеют корневища и корни растений, чем и занимаются участники тушения возгорания", - приводятся в сообщении слова руководителя Комсомольского заповедника Григория Вана.

По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение населением мер пожарной безопасности. Лес сейчас очень сухой, летом и осенью было мало дождей.

Силинский лес - природная часть Комсомольска-на-Амуре, сохраненная со времен его основания, передан под охрану Комсомольскому природному заповеднику. На площади 50 га произрастает более 300 видов растений, в том числе редких краснокнижных.