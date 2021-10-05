Власти Сочи окажут помощь семьям, пострадавшим от оползней и подтоплений

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Власти города Сочи окажут помощь всем семьям, пострадавшим от последствий сильного дождя, подтоплений и оползней на курорте. Об этом глава города Алексей Копайгородский написал во вторник в своем Telegram-канале .

"Всем семьям, пострадавшим от непогоды, окажем помощь, никто не останется один на один со своей бедой", - написал Копайгородский.

Он сообщил, что лично контролирует работу городского оперативного штаба. Также мэр города добавил, что сильные ливни продолжались в Сочи два дня. Все силы и средства были заранее переведены в режим повышенной готовности.

Утром во вторник сообщалось, что 20 частных домов и дорога попали в зону оползня, который был вызван сильным дождем в селе Сергей-Поле в Сочи. Власти эвакуируют жителей в пункты временного размещения. Также, по информации губернатора Краснодарского края, повреждения отмечаются на переулке Виноградный в центральном районе Сочи, и в селе Нижняя Шиловка в Адлерском районе. Накануне вечером просадка дорожного полотна с образованием двух поперечных трещин произошла на участке трассы Джубга - Сочи в районе Мамайского перевала, организованно реверсивное движение.

По информации синоптиков, во вторник сильные дожди в Краснодарском крае продолжатся. Однако в среду и четверг на территории региона прогнозируется облачная погода с минимальным количеством осадков.