Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка в 1997 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Полицейские в Ломоносове (пригород Санкт-Петербурга) задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании 10-летней девочки в 1997 году. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"4 октября 2021 года около 07:00 у дома номер 14 по Транспортному переулку города Ломоносова в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска ГУ МВД России по подозрению в совершении указанного преступления задержан разыскиваемый злоумышленник", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Центрального района Петербурга, преступление было совершено 23 октября 1997 года в подвале дома номер 49 по улице Салтыкова-Щедрина (ныне - ул. Кирочная). На тот момент 44-летний гражданин совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. 31 октября 1997 года по данному факту прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").