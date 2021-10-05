Суд оставил в силе решение об аресте главы ФСС по Татарстану

КАЗАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана оставил в силе решение Приволжского суда Казани об аресте управляющего республиканским филиалом Фонда социального страхования (ФСС) Павла Лоханова, обвиняемого в получении взятки 2,4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

"Верховный суд Татарстана оставил решение суда первой инстанции без изменения", - сообщили в суде.

Приволжский районный суд Казани 22 сентября арестовал до 21 ноября 2021 года руководителя регионального отделения Фонда социального страхования по Татарстану за получение взятки в особо крупном размере. Лоханов обвиняется в получении взятки в размере 2,4 млн рублей от руководителя частной организации, занимающейся торговлей оптовой фармацевтической продукцией, для "урегулирования конфликта" с арбитражным судом.

По версии следствия, 30 октября 2020 года между отделением ФСС по Татарстану и фирмой ООО "РСС Мед" был заключен контракт на поставку специальных средств реабилитации для инвалидов на сумму более 56 млн рублей. Сотрудниками фонда были выявлены существенные нарушения фирмой условий контракта, в связи с чем к ней были применены санкции, подано исковое заявление в Арбитражный суд Татарстана. Далее руководитель этой фирмы предложил Лоханову решить вопрос с судом за вознаграждение.