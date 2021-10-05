Власти сообщили, что туристические объекты не пострадали в результате непогоды в Сочи

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Залповые дожди спровоцировали подтопления 14 придомовых территорий в Сочи и падение деревьев. Последствия устранены, объекты санаторно-курортной и туристической отрасли не пострадали, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в Telegram-канале во вторник.

"За двое суток 4 и 5 октября выпало до 50 мм осадков, что значительно превышает норму. Продолжительный залповый ливень спровоцировал подтопление 14 придомовых территорий в разных районах без захода воды в жилые дома и социальные учреждения. Падали деревья, зафиксированы нарушения в работе системы электроснабжения. Объекты санаторно-курортной и туристической отрасли не пострадали", - говорится в сообщении главы Сочи.

Он добавил, что последствия непогоды оперативно устранены.

Сочи - один из самых популярных курортов России. Летом пользуется спросом отдых в прибрежной зоне, замой - в зимнем кластере. По состоянию на конец сентября курорт посетили 5,6 млн человек. По прогнозам властей, до конца года Сочи примет еще 1 млн туристов.