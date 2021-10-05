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В Сочи ввели локальный режим ЧС из-за оползня, нарушившего сообщение с одним из сел

Мэр города Алексей Копайгородский сообщил, что жителям села Варваровка оказывается необходимая помощь
© Пресс-служба администрации Сочи/ТАСС

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Власти Сочи ввели локальный режим ЧС из-за оползня, разрушившего муниципальную дорогу, ведущую в село Варваровка, сообщил в Telegram-канале во вторник мэр города Алексей Копайгородский.

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Ранее сообщалось, что в результате непогоды в Сочи сошел оползень, в результате была разрушена дорога до села Варваровка.

"Осмотрел со специалистами муниципальную дорогу в Варваровку, разрушения серьезные. Принято решение ввести здесь локальный режим ЧС, чтобы оперативно выделить финансирование и как можно быстрее восстановить дорогу. Пока же оказываем жителям всю необходимую помощь", - сообщил мэр города.

Он добавил, что в селе Сергей-Поле, где при оползне произошло смещение 20 коттеджей, отключено газо- и электроснабжение, рассматривается возможность включения резервных линий. По его словам, в пансионате "Аквалоо" размещены эвакуированные 20 взрослых и 10 несовершеннолетних.

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