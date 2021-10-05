Оползни привели к локальным повреждениям трассы из Сочи в Абхазию

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Локальные разрушения дороги в результате схода оползней произошли в районе поселков Головинка и Лоо в Сочи на трассе, ведущей в Абхазию, сообщили журналистам в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю во вторник.

"В настоящее время выявлены новые участки развития оползней и локальных разрушений дороги в Лазаревском внутригородском округе на 136 км + 400 м (поселок Головинка) и на 156 км+ 650 м (район поселка Лоо), принимаются меры к обозначению опасных участков", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что мониторинг дорожно-транспортной ситуации ведется Госавтоинспекцией во взаимодействии с ФКУ Упрдор "Черноморье". Водителей призывают соблюдать установленные ограничения и режимы и быть внимательными при движении на данных участках.