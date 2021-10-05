На Кубани главу района подозревают в договорных поставках продуктов в школы и детсады

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий в отношении главы администрации Северского района. Его подозревают в принуждении образовательных учреждений к заключению договоров на поставки продукции с конкретной компанией. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю во вторник.

"По данным следствия, глава муниципалитета давал обязательные для исполнения указания начальнику управления образования района обязать руководителей образовательных учреждений и заведующих детскими садами заключать договоры поставки продукции с конкретным поставщиком, лишив их права выбора поставщика качественной и безопасной для учащихся продукции. В противном случае глава администрации района обещал инициировать проверки и привлечение лиц, не исполнивших указание, к ответственности. При этом в периоды предоставления продукции указанным поставщиком имелись неоднократные случаи поставок некачественного детского питания", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что с июля по сентябрь 2021 года на таких условиях были заключены более 50 договоров на сумму порядка 6 млн рублей. По данным ведомства, уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) в отношении главы администрации Северского района возбуждено по материалам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.