СК Татарстана возбудил дело на жителя Казани, который разбил полицейскую машину

КАЗАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Казани за применение насилия в отношении сотрудников полиции. По версии следствия, он дважды врезался в служебный автомобиль ДПС. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ по Татарстану.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 28-летнего жителя города Казани возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сообщили в СК по Татарстану.

По версии следователей, вечером 3 октября подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения ехал за рулем автомобиля "Тойота" и не остановился по требованию сотрудников ДПС ГИБДД. Он пытался скрыться от полиции на территории садоводческого товарищества, однако попал в тупик. После этого он дважды врезался в служебную машину полиции, приведя ее в негодность. Далее подозреваемый бросил свой автомобиль и скрылся в своем дачном доме, где и был задержан.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.