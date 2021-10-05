Взявший заложников во французской тюрьме сдался властям

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Мужчина, захвативший во вторник заложников в тюрьме города Конде-сюр-Сарт (департамент Орн), сдался властям. Об этом сообщил министр юстиции страны Эрик Дюпон-Моретти.

"Заключенный сдался, - написал он в Twitter. - Я благодарю спецподразделения за быструю развязку драмы".

Как ранее информировала France Info, один из надзирателей был освобожден. Как уточнялось, освобожденным охранникомбыла женщина. Полицейские также сообщали, что преступник вооружен холодным оружием.

Ранее сообщалось, что мужчина, отбывающий пожизненное заключение за изнасилование и убийство, взял в заложники двух надзирателей. Прибывшая оперативно на место спецгруппа полиции вступила с ним в переговоры.