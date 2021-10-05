Устроивший стрельбу в мае в Екатеринбурге обвиняется по шести статьям УК РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение по шести статьям, в том числе о покушении на убийство, мужчине, который в конце мая устроил стрельбу в районе Химмаш в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ во вторник.

ЧП произошло 30 мая, стрельбу устроил бывший сотрудник органов внутренних дел Сергей Болков.

"Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего неработающего местного жителя", - говорится в сообщении с уточнением, что мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), 127 ("Незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением оружия"), 213 ("Хулиганство с применением насилия"), 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества") и 119 ("Угроза убийством") УК РФ.

Следствие установило, что обвиняемый не только стрелял из окна дома, но и перед этим удерживал у себя в квартире своего соседа. Мужчина был пьян и угрожал соседу оружием и ножом. При этом он закрыл двери своей квартиры изнутри и начал стрелять внутри помещения. В какой-то момент, когда стрелок отвлекся, потерпевший смог сбежать из квартиры.

Далее обвиняемый начал стрелять из дома по машинам из хулиганских побуждений, вследствие чего ранил девятилетнего ребенка и сотрудника Росгвардии. При задержании подозреваемый начал стрелять в бойцов СОБР, никто из них не пострадал.

В итоге в результате произведенных выстрелов обвиняемым также были повреждены восемь автомобилей, а также здание и павильон, расположенные по улице Бородина. Собственникам поврежденного имущества был причинен ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.