Более 11 кг наркотиков изъяли в подпольной лаборатории в Смоленской области

ТАСС, 5 октября. Полиция пресекла деятельность подпольной лаборатории в Вяземском районе Смоленской области, при обыске изъяли свыше 11 кг смеси, содержащей мефедрон. В отношении подозреваемого в организации незаконного производства запрещенных веществ возбудили уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МВД.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, то есть покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемый заключен под стражу", - говорится в сообщении на сайте УМВД.

По данным пресс-службы, подпольную лабораторию выявили в Вяземском районе. Сотрудники полиции в ходе обыска изъяли стеклянные колбы, термометры, емкости с прекурсорами, другое оборудование, а также готовое вещество. "Согласно заключению эксперта изъятое является смесью, содержащей мефедрон, общей массой более 11 кг", - добавили в пресс-службе.

Установлено, что 26-летний мужчина, ранее проживавший в Москве, приобрел дом на окраине одной из деревень для организации нарколаборатории. Устанавливаются каналы поставки готового наркотика и другие соучастники противоправной деятельности.