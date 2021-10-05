СК в Тульской области возбудил уголовное дело по факту несвоевременной медпомощи ребенку

ТУЛА, 5 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Тульской области после проверки сведений о том, что врач-педиатр шесть дней не приходил на вызов домой к 11-летнему ребенку, которого позже с заражением коронавирусной инфекцией госпитализировали в реанимацию. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

"По результатам проведенной в следственном управлении СК России по Тульской области проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на этапе расследования дадут правовую оценку действиям сотрудников Киреевской районной больницы, в которую обращалась за медпомощью мама мальчика.

Как сообщалось, 4 октября следователи начали проверку после сообщений ряда СМИ о том, что врач-педиатр шесть дней не приходил на вызов домой к 11-летнему мальчику. Мать ребенка самостоятельно доставила сына в Тулу, где у него диагностировали заражение коронавирусом и госпитализировали в реанимацию одной из больниц. По данному факту проверки также проводят прокуратура региона и областное министерство здравоохранения.