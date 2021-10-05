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Ростовский суд оштрафовал больницу, где онкобольному не выписывали обезболивающие

Штраф составил 75 тыс. рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 октября. /ТАСС/. Суд в Ростовской области назначил штраф Красносулинской районной больнице, где отказались пациенту с онкологическим заболеванием выписать рецепт на обезболивающие препараты, сообщается на сайте Росздравнадзора.

"За невыписку рецепта на обезболивающие препараты для паллиативного пациента больница в Ростовской области заплатит крупный штраф <...> Рассмотрев материалы дела, Красносулинский районный суд привлек МБУЗ "Районная больница Красного Сулина и Красносулинского района" к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ и назначил юридическому лицу штраф в размере 75 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным организации, территориальный орган Росздравнадзора подал заявление в суд после обращения родственников пациента, страдающего онкологическим заболеванием. "В лечебном учреждении <...> ему не выписывали рецепты на бесплатные обезболивающие трансдермальные системы фентанил. В связи с этим для своевременного обезболивания пациента родственникам приходилось вызывать бригаду скорой медицинской помощи", - добавили в Росздравнадзоре.

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