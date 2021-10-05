На северо-востоке Мексики загорелся трубопровод с горючим

МЕХИКО, 5 октября. /ТАСС/. Сильный пожар начался во вторник на участке трубопровода с дизельным топливом в районе Аподака в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики. Об этом сообщило в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

"К настоящему моменту известно об одном пострадавшем с ожогами 2 и 3 степени 80% поверхности тела, он был доставлен в больницу, - говорится в записи. - Пожарные и спасатели работают на месте [происшествия]". Справиться с огнем пока не удалось. Сведений о возможных причинах происшествия обнародовано не было.

В январе 2019 года в муниципалитете Тлауэлильпан в штате Идальго в центральной части Мексики на месте нелегальной врезки в трубопровод с горючим прогремел взрыв. В тот момент там находились сотни людей, из которых порядка 70 погибли на месте, а еще более 60 позднее умерли в больницах от полученных ожогов и травм.