Режим ЧС в районе аварии сухогруза в Болгарии продлили на месяц

СОФИЯ, 5 октября. /ТАСС/. Глава администрации болгарского района Каварна Елена Балтаджиева подписала во вторник распоряжение о продлении на один месяц локального режима чрезвычайной ситуации ЧС, введенного из-за аварии сухогруза Vera SU в районе заповедника "Яйлата". Об этом сообщили в администрации Каварны.

Как говорится в сообщении, режим ЧС продлен со вторника на 30 дней и будет действовать в поселке Камен-Бряг, расположенном на территории археологического заповедника "Яйлата" и заповедной зоны "Калиакра". Причиной такого решения стали безуспешные попытки снять сухогруз с мели, опасность гибели членов экипажа и угроза экологической катастрофы с учетом неблагоприятной погоды.

Положение судна стабилизировано дополнительными якорями, откачено топливо, однако груз 3,3 тыс. тонн азотных удобрений, которые могут нанести вред экологии региона, по-прежнему находится на борту. Vera SU, принадлежащий турецкой компании, может разбиться о камни в случае шторма в районе аварии. Попытки изъять груз и снять сухогруз с мели продолжатся после подхода баржей Европейского агентства морской безопасности.

Следовавший из Украины в болгарский порт Варна сухогруз Vera SU 20 сентября из-за навигационной ошибки сел на мель на северном побережье Болгарии. При ударе носовая часть судна, которое следовало на скорости около семи узлов, получила серьезные повреждения. Никто из членов экипажа не пострадал.