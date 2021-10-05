На федеральной трассе Джубга - Сочи ограничили движение большегрузов из-за оползня

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Ограничение движения тяжеловесных автомобилей массой более 12 т и негабаритного транспорта ввели 5 октября на федеральной автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи из-за оползня и обрушения дорожного полотна, сообщается на официальном портале города-курорта Сочи.

Ранее сообщалось, что на участке федеральной трассы А-147 появились трещины толщиной 15-70 см из-за оползня, спровоцированного продолжительными ливнями.

"Принято решение о введении ограничений движения тяжеловесных автомобилей массой более 12 т и негабаритного транспорта. Исключение составят только транспортные средства организаций, занимающихся жизнеобеспечением города. Остальным будет предложена временная перегрузка и доставка товаров в город малотоннажными грузовыми автомобилями", - говорится в сообщении со ссылкой на ФКУ Упрдор "Черноморье".

Уточняется, что совместно с муниципальными службами и ГИБДД федеральные дорожники прорабатывают схему переключения движения по альтернативным дорогам в случае необходимости.

Как рассказал на заседании городского оперативного штаба, который прошел под председательством главы Сочи Алексея Копайгородского, и.о. начальника ФКУ Упрдор "Черноморье" Андрей Жуков, ситуация на федеральной автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи значительно осложнилась. Помимо оползневого участка на 168 км А-147, дополнительно в трех местах произошло обрушение дорожного полотна, протяженность аварийного участка составляет 33 км.

По словам Жукова, совместно с органами ГИБДД организовали реверсивное движение в одну полосу для стабилизизации движения грунтов. Проектная организация проводит обследование, чтобы выработать техрешения по инженерной защите склонов, прилегающих к аварийным участкам. На городской комиссии по ЧС приняли управленческие решения, организовали взаимодействие с городскими ресурсоснабжающими организациями и правоохранительными органами. Уточняется, что УПРДОР "Черноморье" оперативно предложило дорожную карту, по которой будут устранять нарушения.