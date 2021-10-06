Оператор АЭС заявил, что землетрясение в Японии не привело к нештатным ситуациям

ТОКИО, 6 октября. /ТАСС/. Землетрясение возле северо-восточной части основного японского острова Хонсю не привело к нештатным ситуациям на расположенных в регионе АЭС. Об этом сообщила в среду энергетическая компания Tohoku Electric Power.

По ее сведениям, на остановленных АЭС "Хигасидори" (префектура Аомори) и "Онагава" (префектура Мияги) не зафиксировано повышения радиационного фона и каких-либо повреждений.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в ночь со вторника на среду в Тихом океане у побережья префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 50 км под океанским дном.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали, угроза цунами не объявлялась. Сейсмологи предупреждают о риске повторных землетрясений в этом районе в течение ближайшей недели.