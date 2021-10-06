Около 60 тыс. квартир в Японии остались без воды из-за аварии

ТОКИО, 6 октября. /ТАСС/. Около 60 тысяч квартир и частных домов в городе Вакаяма в центре Японии остались без водоснабжения из-за крушения моста, по которому проходил муниципальный водопровод. Как сообщил в среду телеканал NHK, временный трубопровод удастся наладить не ранее 9 октября.

В результате без регулярного водоснабжения сейчас осталась примерно четвертая часть города. В пострадавший район направлены подразделения вооруженных сил Японии. Они цистернами доставляют пресную воду местным жителям.